《港股》陸國慶日 港股休市 07:462021/10/01 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港10月1日周五適逢中國國慶日，港股休市。 港股抄底資金活躍 騰訊、美團受捧 美縮表前後 資訊科技股漲相佳 #港股 #休市 #陸國慶 #適逢 #中國國慶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大中華基金 不懼恒大風暴 04:102021/10/01 投資理財 陸港觀盤－A股價值浮現 逢低承接 04:102021/10/01 全球財經 陸限電＋房市拖累 投行看淡阿里 04:102021/10/01 全球財經 中海油擬海外收購 指向巴西油田 04:102021/10/01 全球財經 金融傳產股題材熱 盤面焦點 04:102021/10/01 投資理財 兩地今整天有雨 下周恐有颱風！專家預告「很精彩」 06:572021/10/01 生活 債息飆高 動搖美科技股持股信心 04:102021/10/01 全球財經 亞股題材多元 法人：中長期不看淡 04:102021/10/01 投資理財 十檔雙11受惠股 提前開趴 04:102021/10/01 證券．權證 抗通膨資產股 吸金 04:102021/10/01 財經要聞 布局台股基金 優選半導體 04:102021/10/01 投資理財 財經熱門新聞 美國強逼上繳機密 三星抖爆 南韓政府要出手了 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 貨櫃海運終漲 美東線跌逾6％ - 財經要聞 - 工商時報 全球系統恐崩潰... 運輸業界喊話 放寬工人行動 - 全球財經 - 工商時報 抗通膨資產股 吸金 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。