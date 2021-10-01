基進黨立委陳柏惟日前因堅持使用台語質詢國防部部長邱國正，雙方爆言語爭論，不少人批評陳柏惟刻意挑族對立。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗指出，他去年底與國民黨立委陳玉珍、陳柏惟、民進黨副秘書長林飛帆一同參加媒體舉辦的修憲論壇活動，當時陳柏惟的「無賴個性」就已表露無遺，這就是他的套路，可見對這種人根本不必客氣。

楊植斗昨日（9月30日）在臉書發文表示，他去年底跟陳玉珍同台討論制憲議題，這一場同時還有陳柏惟與林飛帆。當時陳玉珍對陳柏惟的論述發表看法，主持人詢問陳柏惟：「是不是可以簡單用兩、三分鐘，幫我們做一些簡單的回覆？」不料陳柏惟卻直接回嗆：「不用啦！我沒有在聽！」

對此，楊植斗痛批，陳柏惟最讓人討厭的就是他的無賴個性，不只在議場上，連在公開論壇都耍得淋漓盡致，完全不聽陳玉珍講話也拒絕交流。楊植斗直言，陳玉珍很有溝通的誠意，但有時候也得挑對象，對陳柏惟這種人就不必客氣，可以直接當場打臉、痛罵才是面對無賴的處理方式。

楊植斗進一步指出，陳柏惟的套路就長那樣，可以拿來騙小孩，卻沒辦法讓基進黨在立院過半；甚至到了下個月，「基進小綠」的主張，可能就連一個席次都沒有了。