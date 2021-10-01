在參加完卡達杜哈《WTT球星桌球挑戰賽》後，我國桌球教父莊智淵繼續率領中華隊於杜哈拚戰2021年亞洲桌球錦標賽，目前莊智淵已40歲，仍用盡全力為國爭光，職業精神令人敬佩，在昨天比賽他也率中華隊在8強以直落三解決新加坡，闖進4強。

這次中華隊排大會第三種子，莊智淵、陳建安、18歲小將馮翊新參加男子團體賽事，首戰莊智淵先出戰，以13：11、11：6、11：7打敗對手，陳建安則在決勝第5局化解賽末點，以13：11勝出，贏下周哲宇，馮翊新接著再以3：1擊敗白昆廷，三人攜手晉級。

緊接著中華隊將挑戰日本隊，勝者就能晉級決賽，中華隊自2011年亞錦賽至今，已連5屆獲銅牌，希望這次能突破歷年再創高峰。中華隊本屆東京奧運展現好身手，混雙林昀儒/鄭怡靜奪銅，林昀儒則打進個人4強，可惜不敵大陸樊振東，銅牌戰又輸給德國奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)。

而莊智淵則在16強輸給埃及選手薩爾(Omar Assar)，不過在接下來男子團體賽中林昀儒與老大哥陳建安、莊智淵搭檔闖進8強，面對強敵德國，林昀儒在第2點以10：12、14：12、11：7、12：14、11：7力退奧恰洛夫，第4點再以直落3擊敗世界排名第16的法蘭西斯卡(Patrick Franziska)

可惜最後莊智淵又輸奧恰洛夫，男團就此遭淘汰，而在接下來《WTT球星挑戰賽》中，莊智淵16強面對南韓好手李尚洙，以1：3輸掉比賽，陳建安/陳思羽8強戰也以2：3不敵南韓李尚洙/崔孝珠，相當可惜。不過在這次亞錦賽有望創造歷年來高峰，希望中華隊能更上一層樓。