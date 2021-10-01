新光金(2888)旗下新光銀行今天正式簽署加入赤道原則，躋身國際125家簽署赤道原則金融機構。赤道原則為全球金融機構非強制參與的一套風險管理架構，用以盡職調查、評估並衡量管理大型專案融資的環境與社會風險。簽署赤道原則亦為該行落實永續金融管理的一環，並持續不斷朝聯合國17項永續發展目標（SDGs）邁進。

新光金與新光銀行在幫助減緩全球暖化及氣候變遷等議題方面不遺餘力，2019年起入選為「台灣永續指數」成份股，顯示在E（環境）、S（社會）、G（公司治理）以及財務指標等各方面均具永續投資的關鍵性價值。而新光銀行亦持續規畫並發展推動六大關鍵永續行動—員工照護、社會關懷、永續治理、綠色金融、普惠金融、數位金融。以綠色金融行動為例，新光銀行於今年6月首發10億元綠色債券，主要用於興建太陽能電廠授信案件。

在全球倡議ESG以及逐步重視ESG相關風險的浪潮下，新光銀行預期經由赤道原則的正式導入，未來在專案融資、專案相關的公司貸款以及再融資與併購融資等大型授信案件的環境社會風險管控能力將能有所提升，並在國際融資市場競爭力與曝光度亦有所助益。