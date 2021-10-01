新北市長侯友宜。（資料照/葉書宏攝）

空軍志航基地飛官羅尚樺今年3月22日因軍機擦撞墜海因公殉職，留下懷有身孕的妻子張秀宇，而張秀宇9月29日順利生下女兒，更特地準備了穿著飛行裝、象徵她與羅尚樺愛情的泰迪熊，一起拍下一家人同框照片，在IG發文「寶貝小玉米歡迎妳的到來」。有痛失愛子經歷的新北市長侯友宜能感受失去至親的傷痛，昨(9月30日)臉書不捨地說，特別為秀宇媽媽加油，您IG寫下的「記得答應我的，陪著我每一天」，曾讓他多次紅了眼眶，「失去至親的痛，我曾有過，真的，我懂」。

侯友宜在臉書說，得知「小玉米」出生時，心裡滿是歡喜與感激，卻也再次想起今年悲傷的春分時節，羅尚樺執行飛行任務時，不幸自屏東旭海上空壯烈犧牲，用他英勇年輕的生命，成就了軍人對家國無可救藥的奉獻情懷，捍衛國土領空，是尚樺一輩子的任務與榮光。

侯友宜更特別為張秀宇加油，也提到對方IG寫下的「記得答應我的 陪著我 每一天」，這句話曾讓他多次紅了眼眶，「失去至親的痛，我曾有過，真的，我懂」，接下來將要一人肩負起養育孩子的重責，辛苦了，此時此刻，他祈求上天讓秀宇媽媽在接下來的人生中，平安喜樂，也請對方相信，辛苦和幸福總是並存的，否極泰來會更多一點。

此篇貼文曝光後，截至今(1日)上午8時許，已有超過2.3萬人按讚，資深媒體人黃暐瀚現身留言表示，「眼淚，止不住地流」，台北市議員張斯綱也說「加油」；更有不少網友留言指出，「勇敢的媽媽！一起為這位偉大的母親加油」、「暖心的侯市長、勇敢的媽咪加油」、「侯市長的感言至深，忽然忍不住，掉下眼淚」、「小玉米和媽媽加油」、「善解人意的候市長」。