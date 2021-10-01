脫口秀演員龍龍日前在脫口秀表演時，遭博恩班底老K拿她與前男友賀瓏的事嘲諷，讓她為此情緒崩潰痛哭，雖然博恩曾說會發道歉聲明，至今仍沒有動作，讓她忍無可忍在臉書發文怒斥：「被蓄意踐踏，加上噁心難受的公然侮辱」。

龍龍表示事情爆發後，收到來自四面八方的關心，讓她內心相當感動，尤其收到媽媽的訊息，看到第一行眼淚就快噴出去，坦言自己狀況相當不好，強調若不是再三受到莫名挑釁與惡意，加上無數次理性溝通始終沒辦法獲得改善，導致多次強調底線卻依然被蓄意踐踏，甚至噁心難受的公然侮辱，才會忍無可忍出此下策，也對自己生為女性感到抱歉，不知道這是否就是原罪。

龍龍也曬岀一篇專訪，內容提到沒有不能開的玩笑，只有不好笑的喜劇演員，但是自己必須承擔所有後果，就是言論自由的背後，自己得要負起責任，她表示若是提到身邊的人，一定都有徵求同意，甚至客家前男友的段子，也有事先給前男友審稿，如此小心翼翼不只是想保護戀情，更是怕段子講完，會影響到當事人生活，最後期待雨過天晴後，能再和所有觀眾一起大笑。

根據《三立新聞網》報導，是否擔心龍龍因此被封殺，經紀人表示：「當初是他們來找我們上節目還這樣欺負人，龍龍自己的脫口秀節目賣票都賣到秒殺，不會有被封殺的問題。」