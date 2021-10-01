曾經代表台灣拿下英雄聯盟S2的世界冠軍Toyz，涉嫌販賣二級毒品大麻被收押，讓很多他的粉絲不可置信，對此，資深媒體人趙少康表示，還有一點值得關注的是，基進黨立委陳柏惟也支持階段性開放娛樂性大麻，「正事不做只走偏門」，痛批陳柏惟表態大麻合法化是為了騙年輕選票，放行萊豬是替政府護航，這款立委難怪不得人心。

趙少康昨（9月30日）在臉書發文表示，研究證實吸食大麻會造成幻覺、思覺失調，還會引發肺癌、心血管疾病，甚至阻礙腦部發展。最可怕的是有成癮性，一旦真的合法化，可能戕害青少年身心、衍伸暴力事件，進一步增加社會安全網負擔。

趙更說，陳柏惟參加一場直播時公開支持「娛樂性大麻階段性開放」，醫學用大麻的效用跟價值值得討論，如果只為娛樂吸麻，台中海線民風純樸，選民可以接受？在大家為食安、呼吸權發聲時，陳柏惟公開支持大麻合法化、支持萊豬進口，就是不支持加購疫苗，拒絕保障大家健康的疫苗，歡迎對身體有害的萊劑、大麻，表態大麻合法化是為了騙年輕選票，放行萊豬是替政府護航，這款立委難怪不得人心。

趙痛批，陳柏惟正事不做只走偏門，出格言行已經被選民看破手腳，10月23日是台中第二選區鄉親重新選擇的機會，請大家再度展現民主意志，給不適任的立委一點顏色瞧瞧。

粉專「罷免陳柏惟」去年11月24日在臉書發文分享一張陳柏惟參加直播節目表達對大麻觀點的照片，照片裡陳柏惟稱，「我的選區比較傳統，不過我必須要跟大家講，我支持藥用大麻合法化，然後娛樂性的必須要分階段開放」。