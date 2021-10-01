調查局航業調查處基隆站前緝毒組長徐宿良涉監守自盜毒品3億6千餘萬，協助販毒，開設酒吧的竹聯幫分子張益詳30日出席桃園地方法院程序準備庭。法官詢問是否得知分裝毒品下落？張說，與徐分裝毒品後，自己要的部分拿走，其他不知道徐如何處理，張更辯稱，「第一次犯罪很緊張、很害怕」，但對於交易毒品細節、數量大多稱印象模糊避重就輕帶過。

檢方起訴，指徐宿良監守自盜，把調查站內毒品偷天換日，並交由竹聯分子楊正祥協助販售。但後來楊正祥因它案在大陸被逮，為了尋求其他販毒管道，找上經營酒吧、竹聯分子張益詳協助。

張回憶初次交易毒品，他說，第一次徐宿良交給他是一個大袋子，裡面有4包透明夾鏈袋。張益詳表示，雖然在他家一起分裝毒品，但是只拿走他自己要的部分，其他部分不清楚徐宿良後續怎麼處理。他也說，起初毒品交給蕭姓男子到下游販售，他以每公斤K他命75萬售出，總共拿到225萬交易3公斤毒品給蕭。

另外有次蕭約好王姓男子和張益詳，在張新北市新店區住家後山取貨，但王因為遲到，蕭不耐久候，也覺得不安全先行離去，因此破局，張益詳因此痛斥王男一頓，從此再也沒找王男。張益詳也說，蕭男到新店，有一半以上都是與他交易毒品。