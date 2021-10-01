疫情衝擊餐飲業，不少店家撐不過去相繼停業，位於台北市內湖的「古早傳說飲食雜誌館」，在9月30日吹熄燈號，結束它19年的歷史，讓許多人感到不捨。

2001年於中和發跡的古早傳說，以古色古香裝潢為特色，提供平價複合式餐飲，非常適合三五好友相聚吃飯，鼎盛時期同時擁有6家分店，多年後經歷搬家、結束分店，僅剩新北市的新莊店、中和店、以及台北市的內湖店（2002年開幕）三間分店，不過在內湖店9月30日結束營業後，就剩下2家店。

文史工作者張哲生也在臉書證實此消息，古早傳說新莊店、中和店兩家分店的房東在疫情期間將房租減半，內湖店由於近年來人工與原物料價格高漲，加上疫情嚴重影響生意，此地的高房租已不堪負荷，所以這間分店只營業至9月30日。

貼文一出引起民眾不捨，「無奈疫情影響收店，我很多回憶都在這，約會、談公事、小聚等，懷念啊....」、「疫情真的讓好多美好消失」、「好難過，這裡有我的回憶」、「懷念的地方，孩子很喜歡去」。