鈊象(3293)董事長李柯柱表示，今年下半年到明年會陸續推出新手遊、新平台，來擴大市占率，短期單月營收有機會突破今年3月9.94億元的歷史新高，下半年營運樂觀看待。

鈊象今年前8月營收達75.34億元，年增41.07％，網路遊戲跟商用機營收占比92：8，稅前淨利年成長45％，每股稅前盈餘53.82元，都創下歷年同期新高。李柯柱表示，前8月表現跟公司內部預期是達到高標，主要的成長動能則是來自旗下6大App，網路遊戲營收年增19億元，增幅38％，商用遊戲機營收年增2.94億元，增幅95％。

網路遊戲部分年底將推出新手遊「唯舞獨尊：美麗新世界」，「唯舞獨尊」過去在端遊時代單月營收介於1500萬～2000萬元，有望再吸引老玩家回流，預計將在明年寒假推廣，網路遊戲表現將有望優於今年上半年。

商用遊戲機今年谷底爬升，上半年推出「奧特曼系列變身大對決」、「狂野飆車9」，下半年則將在美國推出「狂野飆車9」以及新的魚機。惟受到疫情影響，因此預估商用機台下半年跟上半年持平。

李柯柱指出，鈊象持續調整研發資源、聚焦有競爭力的產品及拓展海外新市場，樂觀看待下半年及明年各產品線營收與獲利。