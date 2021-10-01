針對外媒報導美國要求台積電等業者繳交商業機密，以解決晶片荒；台積電(2330)大股東行政院國發基金昨日傍晚發出聲明，指美國政府係公開徵詢各界提供意見，並非針對晶片製造業、台灣廠商或台積電單一公司，而且此為自願性回覆意見，目前並非強制性回覆。

針對昨日(9月30日)立法委員詢問「媒體報導美國政府要求我國業者台積電及韓國廠商三星等業者提供機密資料」一事，會後經洽台積電及經濟部確認後，行政院國發基金表示，此案為美國商務部針對「晶片短缺」的議題，徵詢相關產業以了解實況，並於9月24日在商務部官網上公開提出26個問題，希望各界在11月8日前主動提供資訊、以了解整體供應鏈上下游狀況，及美國政府可提供之協助。

國發基金指出，美國政府係公開徵詢各界提供意見，涉及層面廣泛，並非針對晶片製造業、台灣廠商或台積電單一公司。而且此為自願性回覆意見，目前並非強制性回覆。

經初步審核，這26個相關問題是否須揭露特定客戶之商業資訊，填答人仍有裁量空間，台積電也表達不會透露個別客戶之商業機密資訊。

國發會主委也是國發基金召集人龔明鑫稍早已與台積電通電話，了解本案情形。

南韓財經媒體報導，美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交客戶名單、庫存狀態和未來的生產計畫等機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因。