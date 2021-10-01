金管會公布國銀最新獲利狀況，在國內總分行帶動下，2021年8月稅前獲利年增8.9％至2444.7億元，為僅次於2019年的同期次高。不過，由於8月存款餘額持續大增4642億元，使國銀存放比持續下滑至70.12％、創下新低紀錄。

金管會統計，國銀8月稅前獲利344.7億元，月增9.4億元或2.8％、年增63.7億元或22.7％。累計前8月稅前獲利2444.7億元，年增199.5億元或8.9％，創下僅次於2019年2595.2億元的同期次高。

國銀8月稅前獲利以國內總分行239.8億元，月增8.9％、年增達31.7％最強，海外分行28.1億元，雖月減3％、但年增達近2.32倍。國際金融業務分行（OBU）74.3億元，月減10.6％、年減12.6％，中國大陸分行2.5億元，月減達16.2％、年減達54.7％，表現持續疲弱。

而國銀前8月稅前獲利則以海外分行204.2億元、年增達42.5％最強，國內總分行1596.8億元、年增達17.6％居次。OBU為622.1億元、仍年減11.7％，中國大陸分行21.6億元、年減達44.4％，兩者衰退幅度較前7月11.6％、42.7％略增。

銀行局副局長林志吉表示，國銀前8月獲利成長主要由國內總分行帶動，在利息淨收益年增達370億元、手續費淨收益年增48億元帶動下，彌補投資及其他淨收益年減121億元、營業及呆帳提列費用年增58億元缺口，使整體稅前獲利仍年增238.4億元。

林志吉指出，由於疫情使海外經濟活動尚未完全復甦，OBU前8月放款年減達1483億元、使利息淨收益年減73億元，中國大陸分行利息及投資淨收益分別年減3.6億元及7億元、且呆帳提列費用年增5億元。海外分行則因去年同期呆帳提列較多，基期較低而顯著回升。

國銀截至8月底逾放金額657億元、月減31億元，逾放比0.2％，月減0.01個百分點、年減0.04個百分點，備抵呆帳覆蓋率680.68％，月增達36.65個百分點、年增達113.65個百分點，整體備呆提列情況維持穩健。

不過，國銀截至8月底總放款餘額33.06億元、雖月增2442億元，但存款餘額達47.15兆元、月增達4642億元，幅度為今年次高，使得存放比自70.3％續降至70.12％，突破去年底的70.24％、創下新低紀錄。

林志吉對此說明，由於企業發放現金股利，且營運暢旺帶動貸款收入增加，2大因素使得8月國銀存款持續顯著增加，以兆豐、北富銀、中信及華南銀行增加較多。其中、兆豐、華南及中信銀均為大戶，企業及政府資金回存增加較多。