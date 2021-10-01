臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

近期有民調顯示，20歲至34歲年輕族群中，民眾黨的支持度超越國民黨，而被問及民眾黨是否有信心力成「最大在野黨」？民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲秒回：「民眾黨有信心要成為執政黨。」引發熱議，網友正反意見都有，但嘲諷的較多，還有人酸「有『信心」但沒「能耐」！」

根據台灣民意基金會9月28日公布的新民調，民眾黨在「20到34歲」年輕族群的支持度比國民黨高很多；此外，「台南市」、「高雄市」跟「大學以上教育程度」者的支持度也領先國民黨。

柯文哲9月29日在例行記者會中，被問到民眾黨是否有信心成為最大在野黨？柯直言：「民眾黨有信心要成為執政黨。」柯並強調，打選戰是一回事，但要做好市長必須做好各種準備，包括熟悉市政和增加知識；至於是否會和藍營合作，柯則回應：「我們跟所有人都可以合作。」

柯文哲「民眾黨有信心要成為執政黨」豪語一出，引發各界熱議，大批網友湧入相關新聞連結下留言：「有『信心」但沒「能耐」！」「你在台北不就是執政黨了？如今台北人滿意你的執政嗎？別問別人，問你自己吧」、「到底哪裡來的信心？」、「可能要先看台北市下一屆市長還是不是民眾黨的再說」、「當你從台北市長下台後你就知道答案了！」