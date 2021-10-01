名導演鈕承澤3年前涉嫌性侵劇組女助理，昨天被判刑4年定讞，將入監服刑。無獨有偶，另有名人捲入性侵案遭判刑4年將入監。整形名醫張耀元被控3年前涉嫌利用友人酒醉後，將她帶到飯店內加以性侵，歷審認定他犯行明確，且無悔意反指被害人主動獻身，依乘機性交罪將他判刑4年，張上訴最高法院遭駁回，全案定讞，張須入獄。據了解，張已接獲台北地檢署通知，通知張應於今(1日)上午報到入監。

檢方指控，2018年1月12日晚上張男邀請診所女諮詢顧問到餐廳內吃飯及喝酒，之後再轉往一家酒窖品酒續攤，她因陸續飲用香檳、紅酒、白酒等酒類，因酒醉致意識模糊趴在桌上，張見她不勝酒力於是攙扶她到飯店住宿。

張男在飯店房間內，見被害女子酒力發作倒臥床上，呈意識不清而不知抗拒的狀態，竟褪去她的衣物企圖性侵，但因無法勃起改用手指性侵，又吸舔她的胸部與乳房，強壓她頭部後要求對方口交。

一審、二審及台灣高等法院更一審認為，張男犯後飾詞狡辯，暗指被害人主動獻身，難認有悔改之心，且迄今仍未與被害人達成和解，彌補所造成之損害等一切情狀，將他判處有期徒刑4年。案經上訴，最高法院於今年8月駁回，全案定讞。

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