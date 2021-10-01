進典公司(6843)及宏碁智醫(6857)公司申請登錄「戰略新板」，累計申請登錄「戰略新板」已有4家。

為配合政府政策協助創新企業發展，自110年7月20日「戰略新板」正式開板以來，除首檔申請登錄「戰略新板」公司東研信超(6840)已於110年7月26日起開始交易外，9月陸續新增受理3家公司申請登錄「戰略新板」，其中數泓科及宏碁智醫係採申請登錄戰略新板併送簡易公開發行方式送件。

由台新證券及日盛證券推薦的數泓科技公司(下稱數泓科)主係從事數位手工具產品之製造、研發及銷售，目前主要產品為數位扭力扳手、數位螺絲起子、數位扭力及角度接桿及數位角度規等相關數位手工具產品；公司目前資本額為1億9216萬1000元，109年營業收入為3億2605萬1000元，稅後盈餘為6551萬5000元，每股盈餘5.16元。

由永豐金證券及凱基證券推薦的進典工業公司(下稱進典)主係從事各種機械五金加工買賣業務、控制開關製造加工買賣業，致力於閥門研發、生產及品牌經營，公司目前資本額為2億9602萬元，109年合併營業收入為6億4462萬6000元，稅後盈餘為6167萬5000元，每股盈餘2.15元。

由凱基證券及台新證券推薦的宏碁智醫公司(下稱宏碁智醫)主係從事以人工智慧及大數據分析技術，與醫院及醫療相關產業進行跨領域合作，設計及開發智慧醫療診斷軟體，公司目前資本額為1億2000萬元。