大陸女星毛曉彤過去演出《後宮甄嬛傳》中的瑛貴人，近年則在《三十而已》中飾演鍾曉芹走紅，近日她在微博分享一組穿著透視禮服的美照，可見她下半身裙襬透明，露出性感黑色底褲及一雙長腿，加上她的甜美臉蛋，引來不少網友直呼是女神降臨。

毛曉彤10年前參加《後宮甄嬛傳》打開知名度，但讓她一夕之間出名的是和男星陳翔的一段情，兩人演出《神鵰俠侶》2015年相識相戀，2年後毛曉彤發文直指：「從沒想像過這一幕會出現在我眼前」，暗示抓姦在床，媒體更曝光毛曉彤急忙搬離兩人愛巢的影片，引來熱議。

毛曉彤穿透視裝露出底褲。（圖／翻攝自毛曉彤微博）

網上更流出毛曉彤的對話截圖，可見她向朋友控訴：「看見他與江鎧同在家裡，我手都在抖」、「東西我都不要了」，然而今年初陳翔認戀女網紅卻突然強調自己當年沒劈腿，「她（女友）是和香橙（陳翔粉絲名稱）們一樣不顧網絡的流言蜚語選擇相信我的人」，毛曉彤身邊工作人員則駁斥：「謊話連篇，斷章取義！」

毛曉彤臉蛋甜美、身材姣好，近年人氣暴漲。（圖／翻攝自毛曉彤微博）

為此，毛曉彤後來忍無可忍，曝光2017年與陳翔的錄音檔，揭露當下看到陳翔光著上半身，江鎧同則嚇到躲起來，陳翔稱過去在劇組拍戲都是當眾換衣服，但未解釋江鎧同是否心虛才逃開，而錄音檔中毛曉彤邏輯清晰，語氣冷靜，使毛曉彤微博粉絲因此暴漲，上月她曬美照祝賀中秋佳節，照片中可見她穿透視裝，隱約露出的黑色底褲更顯性感，網友回應：「月美妳更美」、「好像看到了什麼」、「最近美貌超標了」。