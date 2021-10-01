根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基1日爆料，目前NBA球員疫苗接種率已經衝到95％，距離「完全」接種迎接新球季開打目標越來越近，不過當前焦點仍在厄文、威金斯、畢爾等公開不肯接種疫苗球員身上，就算厄文只需打第一劑就可正常上場。
依照紐約市防疫規定，進入室內餐廳、健身與娛樂場所，必須至少接種一劑疫苗，如果厄文堅持不肯接種，他不僅不能進入籃網主場打球，也不可以前往訓練場館，只是紐約市跟舊金山市必須完整接種疫苗不同，就看厄文是否願意改變心意。
威金斯情況比起厄文更麻煩的是，舊金山防疫規定接種疫苗過後14天，才可以算是完整接種，所以如果威金斯不想錯過勇士新球季主場開幕戰，最慢必須在8日完成接種才行，可惜根據勇士總教練科爾表示，威金斯目前沒有任何狀態更新。
NBA先前早已預告，假如因為不肯接種疫苗造成違反當地政府規定缺賽，球員將不會獲得缺席比賽的薪水，就算這些球員願意割捨薪資，對於球隊在新球季仍會帶來一定程度的傷害，問題是以厄文向來「反骨」個性來說，他恐怕完全不會在乎。
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