美股4大指數周四全面下挫，道瓊指數大跌逾500點，台股今(1日)開盤下跌51點，以16883點開出，台積電、聯電開低，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海跌逾3%，指數下殺跌破16800點，跌逾150點。

受到通貨膨脹疑慮，以及美國政府舉債上限僵局影響，道瓊工業指數終場大跌546.80點，跌幅1.59%，以33843.92點作收；標準普爾500指數下挫51.92點，跌幅1.19%，收在4307.54點；那斯達克指數下跌63.86點，跌幅0.44%，以14448.58點作收；費城半導體指數下跌5.74點，跌幅0.18%，收在3258.09點。台股ADR部分，台積電ADR上漲0.03%，聯電ADR上漲0.97%。

台股30日指數上下震盪227點，終場收在16934.77點，上漲79.31點；三大法人賣超67.02億元，外資及陸資賣超78.88億元，自營商賣超8.04億元，投信則是買超19.90億元。台股指數9月下挫555點，統計上市公司總市值縮水1.59兆元，來到52.05兆元，其中，台積電9月股價下跌34元，跌幅5.54%，市值縮水8816億元，來到15.03兆元。