離NBA球季開打剩下大約20天時間，許多球隊在日前也舉辦了媒體日，新球員紛紛亮相合照，但在開季前除了76人班西蒙斯(Ben Simmons)風波之外，球員不願打疫苗也成了令人頭痛的難題之一，其中籃網球星厄文(Kyrie Irving)就是首當其衝的球星，他如今都還不願意施打疫苗。

Joe Tsai’s interview with Brian Lewis today — in which he essentially implored Kyrie Irving to get jabbed — indicates there’s been no or little movement on the issue since Monday’s Media Day. — NetsDaily (@NetsDaily) September 30 2021

對此紐約市長也呼籲厄文盡快接種疫苗，此外NBA副總裁巴斯(Michael Bass)表示，如果球員因為當地政府的防疫規定而缺席比賽，那麼是無法拿到薪水的。而他們若堅持不打疫苗，是無法在主場出賽的，勇士威金斯(Andrew Wiggins)將損失1650萬美元，厄文則損失1700萬美元。

而早前籃網華裔老闆蔡崇信也公開對厄文喊話，希望他別忘了籃網全隊共同目標，他受《紐約郵報》訪問說：「我尊重他個人意願，但別忘了此球季共同目標，就是總冠軍，這非常非常清楚，而要成一支冠軍隊，大家目標要一致，所以希望他每場都能上，並和隊友一起贏得總冠軍。」

此外先將嚴肅的話題擺一旁，一家名為《Stripchat》的成人網站也出了奇招，試著用輕鬆的方式說服厄文施打疫苗，他們承諾厄文若在例行賽開打前接種第一劑新冠肺炎疫苗，將免費贈送他終身VIP會員。他們說：「缺席一場主場比賽，要損失非常多的薪水，實在要不得。」

Kyrie Irving gets an offer from Adult Website Stripchat pic.twitter.com/MrNE75DnMz — SideAction (@SideActionHQ) September 30 2021

另外據《Yahoo Sports》傳出籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)會努力說服厄文，不過總教練納許(Steve Nash)並沒有對此與厄文多談，只透露他訓練狀況良好。而至今厄文到底施打疫苗了沒完全無人知道，幾天前於媒體日的線上採訪他也不願透露，對這個問題籃網想必非常頭痛！