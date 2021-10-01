周四美股道瓊指數和標普500指數大跌，標普500指數和那斯達克指數雙雙創下這場全球公衛危機爆發以來最慘的單月表現。在新冠疫情、通膨、縮表和升息疑慮籠罩下，以及由於華府在預算方面爭執不下，使政府關閉和倒債的風險升高，華爾街股市在整個9月和第三季陷入劇烈震盪。

周四收盤，道瓊工業指數跌546.8點或1.59%，為33,843.92點。標普500指數跌51.92點或1.19%，為4,307.54點。那斯達克指數跌63.86點或0.44%，為14,448.58。

尾盤美國參眾兩院通過一項臨時撥款議案暫時維持政府運作，帶動大盤短暫拉升，但隨後又再度急轉直下，盤中大多走高的那斯達克指數亦受到波及，終場以小跌作收。

標普500指數9月重挫4.8%，創下2020年3月疫情導致市場崩跌以來的最大單月跌幅。與歷史高點相比，標普500指數今年以來第一次跌幅達到5%。

那斯達克指數9月收跌5.3%，亦創下2020年3月來最大單月跌幅。道瓊指數月線跌4.3%，創下去年10月以來的最大跌幅。

以季線來看，美股三大指數均創下2020年初新冠疫情使全球經濟陷入困境以來的最糟表現。第三季道瓊指數收跌1.9%，那斯達克綜合指數跌0.4%。標普500指數季線小漲，今年以來仍上漲近15%。

周四標普500指數11大類股全面收黑，工業股下跌2.12%，跌幅最大，其次為必需消費品類股收跌1.85%。

成長股和價值股之間的拉鋸持續了整個月和整個第三季。標普成長股指數9月重挫5.8%，但單季上漲1.7%；價值股指數9月收跌3.5%、第三季跌1.4%。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，這不讓人意外，債息走高，所以價值股相對突出，我們預期殖利率將在年底前走升，周期股和價值股也將隨之上揚。

連鎖藥局Walgreens收跌3.41%，在道瓊指數成份股中跌幅最大。

美國聯邦航空總署（FAA）批准維珍銀河（Virgin Galactic）的太空船可以再度升空，股價大漲12.15%。