財政部統計處公布，110年1-8月，我國中間產品出口年增33.2%，創近11年同期最大增幅，占我總出口比重上升至78.4%。

台灣對外貿易位居全球價值鏈之中間層，按出口貿易結構區分，中間產品向為出口主力，近10年占我總出口比重維持在7成7以上，今(110)年1-8月年增33.2%，表現遠優於資本財及消費品，推升占比至78.4%，較去年同期增加1.4個百分點；依國際商品統一分類(HS)4碼觀察，以積體電路占比44%最高，顯示我國在全球半導體產業供應鏈居於關鍵地位，次為電腦零附件、石油煉製品、液晶裝置、無線傳輸器具零附件介於2.2%~4.9%，前5大貨品占比合計近6成。

另外，前8月資本財年增20.9%，出口占比12.5%，較去年同期下降1個百分點，主要係自動資料處理機、手機占比滑落較多；消費品年增26.5%，但因儲存媒體出口比重下跌，亦降0.3個百分點。

就主要出口國家/地區觀察，中間產品以對中國大陸與香港、東協併居兩大市場，近10年來比重各占5成及2成左右，對美國、歐洲及日本占比介於5.8%~9%；受惠於新興科技應用及遠距商機活絡，加以國內半導體業具有領先製程優勢，今年1-8月中間產品對上述五大市場出口年增率均逾2成。

資本財以美國為最大外銷國，109年對其出口占比38.1%創高峰，今年1-8月在變壓器、電機器具、手工具等出口增加支撐下，占34.7%，其次對中國大陸與香港、歐洲出口比重約占2成上下。消費品前3大出口市場與資本財相同，受新冠肺炎疫情影響，帶動歐美市場對運動用品、腳踏車等需求攀升，累計今年1-8月出口年增率以美國增39.9%、歐洲增34.4%最為顯著。