宜蘭縣礁溪警分局頭城分駐所警員蔡旻庭，8月2日深夜攔進行攔檢時，追捕闖紅燈的57歲違規騎車呂姓毒蟲，呂嫌拒檢，還掏槍朝蔡胸口開槍，子彈擊中左胸，從心臟旁穿過。宜蘭地檢署昨(31日)偵結，依殺人未遂、妨害公務及違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，建請法官從重量處有期徒刑15年，以示懲儆。

宜蘭縣頭城分駐所員警8月2日深夜在新興路與吉祥路口進行攔檢時，現場發現一位民眾騎機車闖紅燈，29歲的員警蔡旻庭上前攔檢，未料騎士不但拒檢，竟當場在機車前座置物箱，拿出一把手槍朝蔡員射擊，當場造成蔡員胸口中彈，幸好當時蔡員身穿防彈衣，但子彈仍從一旁射入胸腔，蔡員負傷後但仍英勇地將該位民眾壓制，事後警方在民眾身上查獲手槍子帶以及10餘包毒品，蔡員事後送醫急救後幸好無生命危險。

據了解，涉嫌行兇的呂姓男子有毒品前科，在8月2日11點多疑似攜帶槍枝外出販賣毒品，在新興路、吉祥路口紅燈違規右轉，剛好被現場執行攔檢勤務的蔡員發現，蔡員立刻上前攔下，未料呂男竟然從機車置物箱掏槍朝蔡員開槍，蔡員當場胸口中彈，血流不止，仍奮力拼命將呂男壓制。

宜蘭地檢署表示，呂嫌犯下殺人未遂等罪嫌，僅為規避攔查，竟在公眾頻繁出入馬路上，近距離持槍射擊執法員警胸口，無視法紀，藐視公權，罔顧他人生命，惡性重大，檢察官建請法院從重量處15年徒刑。