小小年紀就演技堅強！

第56屆電視金鐘獎將於10月2日登場，本次看點除了藝人小鬼黃鴻升因《綜藝玩很大》入圍、網路節目《全明星運動會》來勢洶洶外，堪稱死亡組合的個人獎也是一大焦點。

其中年僅12歲的演員李奕樵以《天橋上的魔術師》入圍最佳戲劇男演員，年紀小小就能把角色發揮得活靈活現，引起許多網友討論，其實盤點台灣演藝圈「天才兒童演員」還有很多強者，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點16歲以下的童星演員，快來看看你是否也在電視上看過他們！

NO. 10謝語恩

8歲時因出演《兩個爸爸》，飾演演員楊一展、劉佑威的女兒唐溫蒂（樂樂），劇中小公主人設可愛甜美又貼心，受到大批觀眾喜愛，外型可愛一雙大眼，天真無邪萌樣，擄獲許多網友的心，近年有出演HBO科幻劇《獵夢特工》女主角幼時，長大後的她長髮跟妹妹頭不變，多了分美少女氣息，常在粉專分享自己跳舞等生活紀錄，總能引起討論，還登過PTT表特版！

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《兩個爸爸》唐溫蒂（樂樂）

NO.9朱宥丞

5歲起開始演戲，作品有《我的寶貝四千金》、《滾石愛情故事》等，也在《靈異街11號》飾演李國毅小時候，五官深邃，濃眉大眼搭配小酒窩，從小就充滿帥哥基因，先前跆拳道比賽的照片發出後，馬上被眼尖網友神似台灣柔道男神楊勇緯，因此也有人稱他「小楊勇緯」，近期出演《俗女養成記》蔡永森幼時，與小陳嘉玲（吳以涵飾）青梅竹馬時常鬥嘴的戲份非常逗趣。

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《俗女養成記》蔡永森

NO. 8 王宥謙

在劇中常常用可愛的西瓜頭現身，搭配超無害笑容，可說是人見人愛的婆媽殺手，不只外型討喜，演技也很純熟，不論是俏皮內心戲，還是爆氣淚崩，演什麼像什麼，從網路短劇《中學頭條》飾演愛吐槽姊姊的大頭，到民視電視電影《老鼠捧茶請人客》、八點檔《多情城市》都能看到他的身影，近日在夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》發揮自然演技再次受到矚目。

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《我的婆婆怎麼那麼可愛》盧飛

No.7何潔柔

8歲時就出演過入圍金馬獎電影《樓下的房客》飾演男演員游安順女兒，片中有不少爸爸對女兒的親密舉動，讓觀眾看了印象深刻，不過劇組為了保護未成年的她，也有將台詞情節馬賽克，但是還是不時會鬧出笑話，像是何潔柔聽到記者詢問時，大聲反問「什麼是A片」讓現場尷尬又好笑，後續出演過多部電視劇，從八點檔《炮仔聲》到大愛、公視戲劇都能見到他的演出。

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《樓下的房客》王小妹

《炮仔聲》徐安安

NO.6趙乙丞

3歲開始就開始演出，被三立挖掘為童星，姊姊趙又潔也是小演員，兩人除了曾合體演出戲劇，也有一起出版旅遊書，目前就讀國中一年級的他，有可愛笑容與電眼，不僅外型帥氣，正在練習彈吉他的他也才藝滿點，一雙大長腿看得出來正在迅速長高，讓人差點認不出他在偶像劇《愛情女僕》飾演張棟梁兒子「小二」，與八點檔《有愛一家人》中的稚嫩模樣，新作《一個屋簷下》也即將上映，讓粉絲很期待！

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《花甲男孩轉大人》鄭花甲

《天下女人心》葉維尼

NO.5趙又潔

與弟弟趙乙丞曾經在《花甲男孩轉大人》飾演幼時的鄭花慧（林意箴飾）、鄭花甲（盧廣仲飾），除了戲劇演出，小小年紀的她就累積不少主持經驗，在大愛台擔任《小主播看天下》節目長達4年。

今年升上高二，Q萌臉龐依舊，但身高已經暴風抽高到165公分，少女模樣非常俏皮，粉專上不吝嗇與網友分享旅遊與生活點滴，與弟弟共同出版的親子旅遊書，也正在書局中熱賣。

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《花甲男孩轉大人》鄭花慧

No.4白小櫻

媽媽是日本人，爸爸是台灣人，出演過蔡康永執導電影《吃吃的愛》小S童年，2020年在30分鐘的短劇《住戶公約第一條》飾演小女孩晴晴，面對酗酒母親責罵的委屈，到體貼諒解媽媽的感情戲，演技收放自如，獲得第55屆金鐘獎迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎肯定，上台發表感言時她提到「儘管這個社會有許多不公平的事情，但若我們可以溫柔的對待這個社會，遺憾的事情會少一些」真誠又成熟的發言讓人印象深刻。

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《住戶公約第一條》晴晴、《當男人戀愛時》張小文

NO.3白潤音

白小櫻弟弟，姐弟倆在《住戶公約第一條》有共同演出，兩人感情相當好，也會互相在片場「比誰先哭」練演技，近2年就累積了6部影視作品，其中在獲得金馬多項提名的電影《親愛的房客》中，飾演掙扎於兩位同志父親的王悠宇，讓人印象深刻，演技內斂感動人心，後又以《嗨！神獸》走上國際，拿下韓國首爾九老兒童國際影展最佳男主角獎，演藝之路相當被看好，日前他透過媒體表示，由於剛升上國中，將會暫緩演藝工作。

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《親愛的房客》 王悠宇

No.2李奕樵

過去雖僅有廣告經驗，但首次演出連續劇就獨挑大梁，表現亮眼直接問鼎本屆金鐘最佳戲劇男演員與新人獎，被稱作天才童星，在《天橋上的魔術師》飾演個性活潑、鬼靈精怪的「小不點」演技自然又生動，不只能把天真發揮得好，也有深層演技，像是戲中結尾有場悲喜交雜的哭戲超齡演出，讓許多觀眾「後勁超強」除了演員身份，他同時也是少棒球員，未來潛力無窮。

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《天橋上的魔術師》陳明勝（小不點）

NO.1 吳以涵

從4歲就開始演廣告，7歲就參與電視劇演出，累積豐富經驗，近期在人氣台劇《俗女養成記》飾演女角陳嘉玲童年，流利台語跟俏皮演技完美搭配，與大人演員們對戲生動，讓觀眾代入感滿滿，就像在看自己家裡的故事，大呼「好想生一個這樣的女兒」曾因《俗女》入圍金鐘最佳女主角，不僅戲裡演得好，剛上國中的她成績也相當好，常保持在班上前五名，表現非常優異！

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《俗女養成記》陳嘉玲

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年9月24日至2021年9月23日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣童星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」