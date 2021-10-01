【愛傳媒陳念初專欄】張亞中在這次國民黨黨主席競爭中，以及過去黨內總統參選時提出的論述，有其一貫性的主張，雖然，黨主席選舉中他輸給了朱立倫，無法主導國民黨的未來政策，但張亞中論述所代表的藍營群眾及支持聲音，國民黨恐將面臨一次黨內路線的硬選擇。

過去，這些聲音沒有強者出頭帶動意念流，所以，它是隱性的力量，即使韓流時代，都只是用人氣來帶動人群，沒有觸及這個深沈卻存在的政治路線。

而這次不一樣，張亞中已經把論述說得非常清楚，還把它比喻為國民黨應該堅持的核心價值，如果未來國民黨仍然走著中間路線，也就意謂張亞中的路線，並沒有被國民黨中央採納，張亞中的影響，並不是一次選舉六萬多選票的意義，而是把兩岸論述已經說得明明白白，他所帶領的思想群眾，並不只是支 持政治明星的人氣群眾，國民黨最終要說服這群人，必須拿出具體政策，否則，就是走著老路線，將會一翻兩瞪眼的被檢視著。

張亞中常說的核心價值，也就是國民黨要有黨魂，其實，這比較像是一種一元價值體系下的政治論述，在多元價值與相互主觀的時代裡，核心價值與靈魂應該是依時代進展而進階，換句話說，國民黨現在需要的不是延續舊有的核心價值與黨魂，而是具備創新的核心能力。

核心能力來自於知識體系與群眾基礎，核心能力來自於台灣國內民意與國際需求，核心能力建構在新世代後現代對話不對立的政治訴求上，它並不需要超強的辯論能力，它更要容易被多數人願意分享與複製的理念，它來自於理想與現實的折衷，更非某種主義的信徒，而是自由民主國家的政治共識。

國民黨有許多包袱，國民黨民主化過程裡，開創比延續更具意義，國民黨的思想論與兩岸主張，看似要由張亞中的撥亂反正才能重回執政，這只是從黨內看國民黨所看到的主觀視角。

依筆者所見，從外部看到的國民黨，其實，國民黨應該真正走往中間路線，馬英九路線的2.0，國民黨才有可能重回中央執政，藍白合也是從外部看到的贏局，從黨內看，靈魂很重要，從外部看，核心能力與整合思維才是關鍵。

國民黨已經慢慢失去執政的核心能力，這不是空談價值可得，至於民進黨，一樣慢慢失去核心價值與靈魂，也缺乏核心治理能力，但兩黨比較下，國民黨人才已經流失，看似贏局就怕最終仍是輸局。

兩政黨都一樣，這年代不要老是談血統或自己人，混血的能力最強，不是嗎？

作者為微笑影室陳室長

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