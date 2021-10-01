【愛傳媒葉毓蘭專欄】今年的四月七日，我到花蓮參加太魯閣號罹難者的頭七法會時，第一次體驗了蘇花改，俗話說百聞不如一見，在實際走了一趟之後，我才瞭解到了這條歷時八年工程，所謂「安全回家的路」到底有多舒適、多好開。

在當時，我才知道這條「回家的路」雖然是條省道，並沒有開放給大型重機、普通重機行駛，所以從法會回來後，我便開始關心為何遲遲不開放給機車行駛的議題，期間找了各路專家一同討論，也請火花羅上我的直播跟我分享一些歷史的脈絡與正確的概念。

這一年多來，我不斷利用各種機會，例如委員會質詢、協調會、公聽會等手段 向各級機關強調交通安全與車種平權的重要，中華民國每年交通事故超過四十萬件，死亡人數就逼近三千人，車禍新聞幾乎每天都佔據著新聞版面，這是遠比疫情還要來得恐怖的國民殺手。

我一向認為，交通安全的3E缺一不可，教育、工程、執法都非常重要，可是目前政府處理交通事故的手段粗糙，且不願面對缺失的部分，導致長年以來只懂得用執法解決問題，最根本的交通安全教育、道路工程設計幾乎都停留在上個世紀的水準。

這次我除了替各位車友爭取了早日通車之外，更在今天主持完司法法制委員會公聽會之後驅車趕往蘇澳與眾車友們會合，聽聽這些路權鬥士努力幾十年來的辛酸與開花結果的感動。

唯有親自體驗過一次，我才瞭解到重機其實沒有大家想像地那麼危險，這次的實際體驗，讓我用了完全不同的角度重新觀察到東海岸的美景。

危險並不專屬於某一種交通工具，會發生車禍，百分之八十均肇因於不當的駕駛行為，如同我在這週質詢王國材部長時所說的：沒有車種是沒有問題的，但重要的是解決問題所在，而不是將這些問題當作藉口來搪塞。

事實上，我並沒有特別偏袒摩托車，而是認為不該對車種有差別待遇甚至歧視，該給人的路權要給人家，不該分流的地方應該檢討改進，所有的訴求，都是希望能夠改善這個一年造成三千死亡的臺灣交通環境。

今天特地跑了這一趟，感受良多，也很感謝許多車友熱情對我的支持與鼓勵，交通安全改革不是一條容易的路，但我在任內一定會盡最大努力，在能力所及之範圍全力衝刺！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。