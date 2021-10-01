面對班西蒙斯接受《The Athletic》訪問表示，七六人從頭到尾都是圍繞恩比德打造一套體系，而不是班西蒙斯，假如沒有恩比德在禁區占據空間，他的突破優勢才能有效發揮，聽到班西蒙斯這番話，恩比德決定不忍了，也公開回擊班西蒙斯很「奇怪」。

「我們球隊一直都在滿足班西蒙斯的所有要求，所以他說出那些話很奇怪，」恩比德表示，「回溯過往，我們為什麼會跟荷福德簽約？為何不跟吉米巴特勒簽約？都是為了確保他的手裡一直有球，就算到現在，我仍然認為那樣做是種錯誤。」

其實也不能怪恩比德開始出現惱羞成怒的狀態，畢竟先前他為了挽留班西蒙斯，不只一次公開跟班西蒙斯示好，且強調希望跟他繼續同隊打球，沒想到班西蒙斯完全不講情面，不僅拒絕前往訓練營報到，更拒絕恩比德等隊友前往洛杉磯會面。

如今恩比德感覺已經完全無法容忍下去，只能直接宣告跟班西蒙斯撕破臉，反正班西蒙斯早已放話不想再幫七六人打球，就算新球季找不到新東家加盟也不在乎，看來七六人這場內部鬧劇將會演很久，也讓七六人新球季奪冠呼聲越來越低。