全球主要航商9月中宣布即期運價凍漲，元富投顧認為，即期運價凍漲可能意味需求或塞港放緩，預料第四季運價放緩機率高，保守看待陽明（2609）後市；無獨有偶，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）30日報收4614.1點，較上周下跌0.63％，更是5月中以來首見單周下跌，終止約五個月漲勢。

法人指出，美西兩大港口9月中旬宣告延長作業時間，以緩解塞港狀況，元富認為，兩大港延長營運計畫，受拜登政府支持，政府部門勢必會著手向相關業者溝通，以達到真正緩解供應鏈瓶頸需求，研判第四季運價可能放緩。

元富針對陽明指出，陽明2021年營運暢旺，惟全球主要航商陸續對運價宣告凍漲，有需求或塞港放緩之虞，且預估2022年塞港狀況緩解，運力供需平衡，屆時運價恐出現明顯修正，陽明營運大多以現貨船為主，營運將隨運價波動。

評價部分，觀察陽明股價淨值比走勢與SCFI運價指數一致，法人研究機構推估，下半年將維持高檔震盪，第四季若出現塞港舒緩狀況，陽明股價淨值比恐出現修正，考量目前股價淨值比達三倍、仍於高位水準，元富認為，陽明目前評價已反應基本面，故給予「中立」投資評等，推測合理股價估值為115元。