振興五倍券。(取自五倍券官網)

五倍券紙本券預約共分為2個梯次，其中第一梯次預約時間將於今(1日)截止，想領首批紙本券的民眾，千萬不要錯過登記時間。另外，郵局預約部分，則將在4日起啟動。

至於數位綁定的前400萬民眾，還可再加碼獲得500元的「好食券」，經濟部昨(9月30日)表示，加碼份數已經只剩下不到15萬個名額。至於紙本券登記方法和流程為何？以下為《中時新聞網》整理相關重點：

★超商

第一梯次：9/25-10/01預訂，10/08-10/21領取

(預訂領取皆為每日9:00AM-22:00PM)

◇操作方式：超商事務機插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印小白單。

★五倍券官網預訂，再到選擇的通路(超商、超市、藥妝)領取

第一梯次：9/25-10/1預訂，10/08-10/21領取

(領取時間為每日9:00AM-22:00PM)

◇操作方式：

有讀卡機：登入五倍券官網→選擇預訂與查詢→插入健保卡辨識身分→選擇領取通路門市→完成預訂。

沒有讀卡機：登入健保快易通APP→點選五倍券驗證→官網登入驗證。

更多詳細資訊請見【中時新聞網五倍券專區】