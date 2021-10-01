台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票。一項最新民調顯示，國民黨前立委顏寬恒表態投入罷免志工的工作後，支持罷免者從18%升至27%，據台中市立德里里長江和樹表示，目前民進黨很難挺顏寬恒，因此民進黨在地方上已將攻擊目標轉向前藍委顏寬恒。

江和樹昨（9月30日）在政論節目「正常發揮」上表示，現在網路上傳出民進黨因為挺不下去陳柏惟，所以轉向改攻擊顏寬恒和立委江啟臣，目前地方上也有這種氛圍在，他更爆料指國民黨現在疑似分裂，更有耳語傳出，如果陳柏惟沒罷免成功，誰會下台，那這樣罷免有可能百分百罷免成功嗎？

此外，同台的前民進黨立委郭正亮亦在節目中稱，民進黨比較擅長的不是幫人辯護，而是幫人去攻擊他的對手，可激化自己人出來投票。

已辭職國民黨主席的江啟臣昨（9月30日）到台中市議會國民黨團謝票感謝黨內同志支持，讓他在台中市拿到最高票，面對媒體聯訪詢問他和黨內幹部請辭，是否要將罷免陳柏惟成敗讓新任主席朱立倫來扛，以及這周日是否會和朱立倫會面等議題。江啟臣回應，9月25日選輸當然要辭職，無關公投罷免責任，若要甩這個責任，那他來來黨團拜會黨內同志談罷免、公投不是很奇怪嗎？見縫插針不需要了，國民黨這時候最團結這招沒效；周日因目前不清楚當天朱立倫的行程，但相信台中市從政同志都會全力配合。