周四美股3大指數皆墨，其中道瓊與標普500指數創下過去一年半以來最大月跌幅，同時7至9月也是美股疫情爆發後表現最差的一季，有專家分析背後原因，主要是市場擔憂新冠肺炎與通貨膨脹的衝擊，加上近期參議院審議預算的鬥爭且美債殖利率升高等因素，導致市場承受巨大壓力。

路透社報導，即使參議院周四通過臨時支出法案，避免聯邦政府10月初因斷炊被迫關門，這也使美股早盤走升，但隨後不敵龐大賣壓，終場三大指數都收黑，道瓊跌546.80（或1.59%）至33843.92點，那斯達克指數跌63.86點（或0.44%）至14448.58點，標普500指數挫51.92點（或1.19%）至4307.54點。

對此，投資銀行Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，「市場其實一直保持韌性，但隨著第3季進入尾聲，舉債上限政策帶來的風險，與預算支出法案所引發的混亂，確實對市場造成壓力。」

今年7至9月，美股三大指數皆創下2020年初以來表現最差的一季，若以單月表現來看，9月道瓊與標普500指數寫下去年3月以來最大月跌幅，那斯達克則出現去年10月以來最多的月跌幅。

相較於上半年的強勁走勢，美股從7月開始陷入疲軟，Ross Mayfield說：「若以更全面的角度來看，股市走勢其實相當溫和，我們才剛歷經長達7個月的多頭行情，儘管市場確實出現一些風險，但股市波動性其實已經相當低，現階段漲勢不得不暫停，這是也必要的，且很有可能都在意料之中。」