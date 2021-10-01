中國大陸以檢出有害生物「太平洋臀紋粉介殼蟲」為由9月20日起暫停我國釋迦蓮霧銷往大陸，農委會主委陳吉仲今天在立法院受訪表示，中國海關還沒給正式回應，今天會將所有書面提供給駐WTO代表處，希望能解決問題。

陳吉仲日前喊話，9月底前陸方若未給正面回覆，10月將向世界貿易組織提出爭端解決。陳吉仲說， WTO底下有食品安全檢驗與動植物防疫檢疫(SPS)例會討論，如果可以在SPS可以解決的話就解決。