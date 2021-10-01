陸禁釋迦蓮霧已讀不回 陳吉仲：今天提供書面給駐WTO代表處 09:322021/10/01 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農委會主委陳吉仲。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸以檢出有害生物「太平洋臀紋粉介殼蟲」為由9月20日起暫停我國釋迦蓮霧銷往大陸，農委會主委陳吉仲今天在立法院受訪表示，中國海關還沒給正式回應，今天會將所有書面提供給駐WTO代表處，希望能解決問題。 陳吉仲日前喊話，9月底前陸方若未給正面回覆，10月將向世界貿易組織提出爭端解決。陳吉仲說， WTO底下有食品安全檢驗與動植物防疫檢疫(SPS)例會討論，如果可以在SPS可以解決的話就解決。 陸方禁釋迦、蓮霧我要求對話未果 11月提案WTO例會討論 ECFA讓利卻上告WTO 前官員：牛頭不對馬嘴 #陳吉仲 #WTO #釋迦 #蓮霧 #書面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東農改場技轉除蟲機 提升鳳梨釋迦競爭力 04:102021/09/30 地方新聞 遭陳吉仲指稱還是有用廚餘養豬 張麗善：錯誤消息、抹煞雲林努力 15:392021/09/30 政治 動員杯葛明日總質詢 藍黨團：民進黨違法亂紀 不必再談下去 16:172021/09/30 政治 藍主張質詢順序調動議事無效 立院議事處：法與實務皆可行 16:412021/09/30 政治 再祭釋迦、蓮霧外銷獎勵 農委會：預計下周公布 16:502021/09/30 生活 台積電來不來 陳其邁低回還在談 04:102021/09/30 地方新聞 質疑處理不公 藍嗆周五不會安靜 04:102021/09/30 焦點要聞 杯葛總質詢 全面焦土戰 國民黨動員夜守議場 04:102021/10/01 焦點要聞 蘇揆指示改善外銷結構 農委會祭3措施降低對大陸依賴 13:382021/09/30 政治 上訴WTO放軟 農委會改口例會解決 04:102021/10/01 焦點要聞 農委會祭鮮果外銷 學者稱加工更有利 04:102021/10/01 焦點要聞 政治熱門新聞 看完蔡政府民調 媒體人：最大破口出現了 - 政治 殉職飛官羅尚樺妻子生了 侯友宜紅眼眶曝沉痛心聲 2.3萬網友淚崩 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 直播》立院朝野開火 藍委怒「翻桌」喊：多數暴力民主已死 - 政治 還沒登記？破900萬人要領紙本五倍券 第一梯預約明天截止 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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