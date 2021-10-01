台中市南區美村南路二段一透天民宅1日凌晨三點多發生火警，起火的民宅有5人受傷送醫，隔壁鄰居一家4口也受到濃煙嗆傷，其中一戶女主人送醫時已無生命徵象，台中市消防局出動51名人員全力撲滅火勢並救援，火勢於4點10分撲滅，火調人員進入現場鑑識，初步研判起火點應該為電視後方插座電線走火導致。

台中公寓惡火1死8傷慘劇，疑插座電線走火釀禍。(台中市消防局提供/馮惠宜台中傳真)

附近鄰居逃生後，在現場募目擊救過程紛紛驚呼太恐怖了，有鄰居指稱，起火點屋主平時會將大量資源回收物品堆放在家裡，不知是否與火勢延燒有關。

台中市消防局1日凌晨3時18分接獲民眾報案指稱，住家1樓客廳有冒火、濃煙，消防局立即派遣勤工、南屯、中區、信義、中港、國光、大誠、大里分隊與第七大隊，出動消防車14輛、救護車8輛，人員51名前往救援；勤工分隊到場回報：屋外已經燒很大，立即佈署水線搶救。

火勢在3時54分受到控制，04時10分撲滅；起火的民宅住有一家5口，其中屋主配偶64歲王姓婦人到院前死亡，其他4人因濃煙嗆傷，經送醫無生命危險；而起火地址鄰戶也有4人受到輕微嗆傷，經送醫均無生命危險。

火勢在3時54分受到控制，04時10分撲滅；現場為3樓RC結構獨立式住宅、1、2 樓起火燃燒，燃燒面積約150平方公尺，起火點為一樓電視後方插座電線，確切火災原因仍待火調人員鑑識分析。