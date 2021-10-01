大陸央視新聞用戶端1日報導，中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端9月30日在聯合國人權理事會第48屆會議上代表敘利亞、白俄羅斯、玻利維亞、蒲隆地、北韓、委內瑞拉等觀點相近國家做共同發言，敦促加拿大徹底調查土著人（原住民）遭受種族滅絕問題，徹底糾正原住民受壓迫、受歧視的不公現象。

共同發言指出，加拿大長期以來推行對原住民的種族清洗和文化滅絕政策。從19世紀30年代到20世紀90年代，有15萬名原住民兒童被強制與父母分開、送往「寄宿學校」。「寄宿學校」環境惡劣，原住民兒童普遍營養不良，眾多兒童被強迫勞動，遭到虐待和強暴，甚至成為反人類醫學試驗的「實驗品」。至少有4000名原住民兒童在寄宿學校內非正常死亡。加拿大長期蓄意清除原住民語言文化，目前有40餘種原住民語言的使用者已不足500人。

共同發言指出，加拿大政府將600多個原住民群體隔離在3000多個狹小、分散的「保留地」中。「保留地」缺乏必要基礎設施和就業機會，甚至沒有安全的飲用水。加拿大原住民婦女、女童廣泛遭受暴力，包括被強迫絕育。原住民群體在加拿大社會中長期遭受系統性歧視。

共同發言表示，加拿大政府長期掩蓋本國原住民群體遭受迫害的事實真相，在糾正歷史錯誤、保障原住民權利方面拒不採取行動，原住民等少數群體的生存狀況日益惡化。對原住民的種族滅絕政策成為今日加拿大系統性不平等、種族主義和種族歧視的主要根源之一。

共同發言敦促加拿大政府採取實質行動，徹底調查原住民遭受種族滅絕問題，公布歷史真相，將責任人繩之以法，向受害者提供補償，並徹底糾正原住民受壓迫、受歧視的不公現象。呼籲人權理事會和有關機制持續關注加拿大嚴重侵犯原住民權利問題，採取必要措施推動加拿大政府糾正錯誤。