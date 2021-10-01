當地時間9月29日，國際奧委會執行委員會會議決定，北京冬奧會及冬殘奧會不面向境外觀眾售票，僅面向境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。9月30日，日本網友在社交媒體上表示「不能去現場很遺憾」，拜託中國觀眾為日本運動員加油助威。

據日本《每日新聞》30日報導，圍繞日本花樣滑冰男子單人滑選手羽生結弦的討論較多。羽生結弦曾獲2014年索契冬奧會花樣滑冰男單冠軍，和2018年平昌冬奧會花樣滑冰男單冠軍，若能參加2022年北京冬奧會，有望實現「三連冠」。

報導稱，羽生結弦的粉絲在社交媒體上稱「很想去北京」「有些遺憾」。不過也有粉絲說，「（中國）有很多熱情的粉絲」「在中國也會有很多觀眾給他加油的，放心！」「現場加油，就拜託中國觀眾了」。據悉，該項目的日本奧運代表將於12月22日至26日在全國範圍內進行選拔。

儘管面臨中國大陸十一國慶，中國大陸駐日大使館官方推特帳號30日仍轉發相關報導，並評論稱，「收到粉絲的囑託了。在北京冬奧會期間，將和住在中國的日本民眾、參加大會的日本志願者一起，為日本運動員加油」。