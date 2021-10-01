大陸10月1日國慶長假今正式開始，42歲女星秦嵐先前以《延禧攻略》「富察皇后」一角走紅，昨晚她曬照寫下：「女演員只有靠運動，才能把吃進去的糧食變成空氣，為了角色也是拚博了」，而照片中可見165公分高的她，側面看來有如紙片人，但仍擁有豐滿上圍及翹臀，還有一雙雪白長腿，讓網友自嘲假期才剛開始，「不敢吃了」。

秦嵐早年在《還珠格格3》演出知畫一角出名，之後又演出《又見一簾幽夢》，3年前她在《延禧攻略》飾演溫柔婉約善良的富察皇后，粉絲因此暴漲。過去她曾與黃曉明交往，一度論及婚嫁，2006年秦嵐承認兩人分手，2年後秦嵐戀上導演陸川，2013年分手，之後秦嵐受訪，鬆口差點踏進婚姻，前男友都開口求婚，但自己沒準備好所以沒答應。

秦嵐大曬紙片身材、纖腰、S曲線。（圖／翻攝自秦嵐微博）

秦嵐近年人氣暴漲，不免被媒體或網友逼問何時打算結婚，當時她發表霸氣語錄，直說：「我的子宮用不用，關你什麼事？」不明白大眾為何總是過度關心別人的感情家庭生活，她至今不婚不生的原因是知道成為妻子跟媽媽後的責任太重大，認為暫時沒有勇氣踏出那步，她也強調年齡跟身分並非是必然的，不一定要因為年紀到了就去做「大眾所期待的事」。

秦嵐甜美又身材性感。（圖／翻攝自秦嵐微博）

近期，秦嵐忙趕拍網路劇《芳心蕩漾》，昨她曬出自己健身中的照片，勵志表示女明星得靠運動才能將吃下去的食物變成空氣代謝掉，而照片中的她雖然身形瘦弱，但仍有S性感曲線，過去她也曬出自己公開量腰圍的照片，分享腰圍只有59公分，讓粉絲都非常羨慕她無贅肉的完美身材，回應：「女演員太難啦，寶貝要照顧好自己啊」、「國慶放幾天？」，秦嵐親回：「不放」。