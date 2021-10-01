紙本藝FUN券今(1日)開放超商登記，只要符合65歲以上、18歲以下，或領有身心障礙證明者三條件之一者，就可以持健保卡到四大超商登記抽籤，中籤者可到全國約1萬家藝文場域、商家使用。

響應2021年振興五倍券，政府8部會聯合推出振興加碼券，文化部發行的「藝FUN券」總數300萬份，包含數位240萬份、紙本60萬份，每份面額600元。紙本藝FUN券可以在「五倍券共通平台」點選加碼券登記外，10月1日起可持健保卡到四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）的「超商事務機」插卡登記。

紙本藝FUN券可至四大超商的超商事務機登記；圖為超商事務機操作步驟教學。（摘自藝FUN券官網）

超商事務機操作步驟如下：點選首頁「藝FUN券」按鈕→勾選「同意」個資蒐集→插入「健保卡」→輸入「聯繫基本資料」→仔細核對資料後，列印領取「小白單」留存。

藝FUN券中籤者，下載「藝FUN NEXT APP」登入後，即可領取；紙本券則需至四大超商取券。（摘自藝FUN券官網）

配合行政院整體規劃，今年將分4梯次辦理藝FUN券抽籤，中籤者名單將於隔天上午8時30分在共通平台公告，並陸續以簡訊通知。數位藝FUN券中籤者，可自10月20日起，下載「藝FUN NEXT APP」登入後，即可成功領取；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取券。

數位藝FUN券於(2021/11/10~2022/04/30)，可使用於博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版業）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券等。