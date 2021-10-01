網紅四叉貓昨（30日）下午接種第二劑高端疫苗，結果竟然出現了驚人的副作用，他先是覺得很想睡覺，到了半夜突然胃口大開，先後吃了火鍋與麥當勞等熱量破表的宵夜，而且量多到讓他自己都忍不住驚呼「我不知道自己身體發生什麼事」，引起網友討論，不少人覺得實在很扯，並溫馨提醒他要節制，別吃太多，因為要好好活著。

網紅「四叉貓」劉宇昨在臉書發文分享，今天下午打完第二劑高端疫苗以後，回家洗完澡就開始覺得好睏，一直想要睡覺，好不容易睡醒後，照了鏡子竟發現自己變可愛了，不知道這是不是高端的副作用。

四叉貓昨深夜發文說，疑似是高端疫苗的副作用，半夜忽然有強烈的飢餓感襲來，這下子提高25倍的可能不只是抗體。從照片中可見，深夜飢餓難耐的他，竟然跑出去吃小火鍋，滿滿的肉片讓人看了忍不住流口水，不少網友留言說，「沒打疫苗的看到也餓了」、「體重還能提高？」、「半夜發這種文，心思歹毒」。

未料，四叉貓1小時後再度發文表示，剛剛吃小火鍋沒有吃飽，他不知道自己的身體發生什麼事了。並PO出去吃麥當勞的照片，且分量還不少，滿滿一大盒的麥克雞塊，搭配薯條與飲料，熱量爆表的罪惡宵夜，引起網友熱議，「太誇張」、「這是中了『變腫病毒』是不是？」、「你要節制一下，不要吃太多，因為你要好好的活著」、「你的肚子已經從焚化爐升級成核子反應爐」、「我要是抗體我都罷工了，那麼能吃」。