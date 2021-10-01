你常吃到的便當配菜有哪些？你最喜歡什麼搭配呢？其實很多不起眼的便當配菜也是充滿著想像不到的營養價值，哪些是你的最愛？哪些是你的夢魘？

●常見便當配菜 熱量圖鑑排行榜

營養師高敏敏分享，在醫院的日子，最常吃的不是醫院地下街，而是大家一起叫便當，每次打開便當像開驚喜盒，偶爾還會聽到大喊聲：「又是三色豆！」，而有些配菜也是多數人小時候的回憶，總是一整坨的螢光咖喱，沾到制服上還整天洗不掉。

1、豆棗 147kcal/鈉含量：229mg

2、辣筍 108kcal/鈉含量：454mg

3、螢光咖哩 100kcal/鈉含量：445mg

(示意圖/常春月刊提供)

4、菜脯 92kcal/鈉含量：597mg

5、毛豆炒豆乾 92kcal/鈉含量：270mg

6、紅蘿蔔炒蛋 92kcal/鈉含量：120mg

7、洋蔥炒蛋 80kcal/鈉含量：127mg

8、三色豆 75kcal/鈉含量：266mg

9、紅燒茄子 64kcal/鈉含量：305mg

10、滷海帶 55kcal/鈉含量：337mg

11、電話線(海茸) 53.8kcal/鈉含量：230mg

12、油菜 48kcal/鈉含量：96mg

(以上為每一格配菜 約35g之數值)

●海茸外觀不起眼 營養價值滿分

高敏敏表示，雖然這些菜色大多都不討喜，但它們的營養價值超高，以海茸來說，外觀不起眼，捲捲的模樣非常像電話線，但它其中的維生素A能幫助提升免疫力、礦物質鈣、鎂可以強健骨骼、維生素B群則維持代謝健康，且更有豐富膳食纖維幫助順暢。

●三色豆營養多 含膳食纖維、葉黃素

還有大家覺得最沒誠意的三色豆，含有紅蘿蔔的維生素A、β胡蘿蔔素，可以守護黏膜健康，澱粉類的青豆仁也有豐富膳食纖維，可以跟精緻澱粉替換著吃，而含葉黃素、玉米黃素的玉米，也是3C族及辦公族必備的營養之一。

(示意圖/常春月刊提供)

●辣筍、菜脯鈉含量高 多吃恐致高血壓

至於螢光咖哩會有像螢光的顏色，是因為咖喱本身有薑黃素，也可以當作天然色素，所以常常沾上衣服洗不乾淨；不過，像是辣筍、菜脯等鈉含量比較高的配菜就要多留意，長期吃過多易導致水腫、腎臟負擔、高血壓等。