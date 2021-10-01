回顧兩年前湖人送走一堆年輕好手跟鵜鶘換回「一眉哥」安東尼戴維斯，庫茲馬當時還被認定是湖人非賣品，如今隨著庫茲馬跟哈瑞爾、波普等隊友被湖人打包送去巫師換回韋斯布魯克，也讓庫茲馬只能乖乖改口，「對我來說，我想被交易！」

「因為我想去一個可以豐富我羽翼的地方，也能夠把我放在較前位置的球隊。」這是庫茲馬在參加巫師訓練營後受訪時的說法，代表他很清楚自己待在湖人已經沒有任何發揮空間，能被交易出去已經是最後一條可走的路，而他也得償所願。

只是庫茲馬似乎忘記去年跟隨湖人在奧蘭多隔離泡泡摘冠之後，他那種自認太適合湖人的囂張態度了，隨著上季例行賽交出場均12.9分、6.1籃板及1.9助攻的平平數據，到了季後賽首輪更如同在場上消失的離譜表現，被湖人送走也屬當然。

不過根據過往湖人送走年輕好手的「經驗」，或許庫茲馬真的擁有爆發的一天，像是朗佐鮑爾、英格拉姆、蘭道爾、克拉克生等人都是最好的例子，巫師也打算讓庫茲馬、哈瑞爾與波普等人擔任先發主力，就看庫茲馬自己夠不夠爭氣，好好重新打回自己身價。