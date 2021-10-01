有「基金界李大仁」支稱的統一投信前經理人張繼聖，以及前經理人孫民承，任職期間分別負責操盤「統一大滿貫」、勞動基金等項目，卻在基金進場前，以私有資金「超前佈署」，2人不法獲利分別為3000萬、8000萬元。檢察官昨約談11人到案，訊後對張、孫及股市大戶謝登鴻3人聲押禁見，台北地院預計今晚8點開羈押庭。

其他被約談對象中，涉嫌配合張繼聖操作的3名友人各以300萬、200萬、200萬元交保，接受指示下單的證券公司營業員則獲請回。

檢調獲報，張繼聖任職統一投信經理人期間，負責操盤國內最大台股基金「統一大滿貫」，以及「統一強漢基金」。另外，政府的「公務人員退休撫卹基金」、「勞工退休基金」也委託統一投信代操，過去曾由孫民承負責。

張繼聖、孫民承因職務關係，知悉手上負責的基金將佈署哪些股票，竟以私人資金提前進場，待基金完成佈署、相關股票上漲後，再賣掉私人持股套利，涉犯《證券投資信託及顧問法》特別背信罪，台北地檢署昨指揮台北市調查處兵分15路搜索，約談張、孫等11人到案。