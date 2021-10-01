今天在大聯盟場上天使以6：7不敵遊騎兵，昨天已正式宣佈投球關機的大谷翔平恢復成「純打者」身份出賽，今天他以先發第二棒指定打擊出戰，5打數揮出2安打貢獻1分打點，為球隊跑回1分，吞下1次三振，打擊率.259，目前他全壘打數仍停在45轟，要趕上裴瑞茲(Salvador Perez)的48轟難度非常高。

Shohei Ohtani is now tied for the MLB lead in triples. 😱 pic.twitter.com/Ttd23fpI7H — MLB (@MLB) September 30 2021

不過大谷翔平仍在球季後段創下許多紀錄，例如三場比賽被保送11次、一戰揮出2支三壘安打，昨天又跑出本季第25次盜壘，成美聯史上首位有單季45轟25盜100得分以上球員。就算無緣棒球之神的10勝10轟紀錄，還有聯盟全壘打王頭銜，大谷翔平達到的成就已經夠驚人。

而在本場比賽他再次上演驚奇表現，首局就敲出右外野方向三壘安打，為球隊敲下1分打點，同時他超越老虎新秀巴杜(Akil Baddoo)，與響尾蛇帕歐塔(David Peralta)並列聯盟「三壘打」王(後者今天還有比賽)，同時也暫居美聯三壘安打王，本季他累積了多達8支，就算不能成為全壘打王，仍有望在這項數據登頂。

接著第6局他仍擊出二壘安打，而距賽季100分打點僅差1分，下場比賽他就有望達成單季100分、100打點壯舉。上次完成單季100打點的日本選手要追溯到2007年「酷斯拉」松井秀喜。可惜這場比賽天使仍輸球，他們在第3、5、8局挨了3支長打，包含2支全壘打。

天使打線雖然發威，但投手仍是大弱點，先發投手卡布(Alex Cobb)投5局被敲7安打狂失5分，丟出2次保送，目前自責分率3.76，第二任投手賽爾門(Sam Selman)投1局無失分穩住局勢，但第三任投手賀蓋特(Jimmy Herget)1.1局再丟2分，也成為此戰敗戰投手，遊騎兵則由派頓(Spencer Patton)拿下勝投。