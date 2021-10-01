今年7月陳姓男子因與牙醫師有醫療糾紛，多次到該醫師的診所外舉紙牌抗議，且跑進診所內大喊「爛醫師」，警方移送後，台北地方法院認定陳男藉端滋擾公司行號，判決處罰鍰7000元。可抗告。

台北市政府警察局大安分局移送指出，陳男因曾與牙醫師有醫療糾紛，在7月6日、7月27日多次至該診所外，於胸前佩掛紙牌「庸醫大賺黑心錢，害人牙齒痛十年」方式抗議，並進入診所內大喊「爛醫師」等語滋擾病患。

北院簡易庭佐以牙醫師之指述及現場照片等證據，認定陳男違反社會秩序維護法裁罰7000元。可抗告。