朱立倫9月26日當選國民黨主席，朱發表當選感言時高喊「朱立倫回來了讓民進黨害怕了」、「現在是戰鬥的開始」，引發各界關注。港媒評論指出，民進黨對付朱的策略就是破除他的中間、親美、菁英形象，將他打成深藍、激烈的形象，這點從28日立院藍綠混戰可見，民進黨刻意順勢讓衝突爆發，好提前將朱營造成激烈戰鬥的路線。

香港媒體《中評社》9月29日評論表示，朱立倫當選國民黨主席後，民進黨已「磨刀霍霍」，不僅全力抹紅更質疑其親美路線，尤其28日立法院藍綠大戰，背後的目的都是要不斷加深朱「戰鬥國民黨」的激進形象，好將朱長期中間穩健的經營形象往極端深藍打，民進黨已準備好劇本要來對付朱。

評論分析，朱立倫當選後民進黨攻勢一波波襲來，不僅與大陸國家主席習近平的賀電被大作文章，側翼也在網路散播圖文，除了抹紅朱更質疑朱的親美路線是說一套做一套，這些都透露著綠營對朱的忌憚。值得注意的是，9月24日國民黨立委也杯葛不讓行政院院長蘇貞昌上台，但雙方並未爆推擠衝突，甚至最後還協商達成可先處理報告事項等；然到了9月28日卻引爆藍綠混戰，其時間點正好是國民黨主席出爐後，可見民進黨一直在觀察誰會是新任黨主席，誰是新主席當然作法就不同。

評論認為，民進黨試圖把朱立倫塑造成為迎合深藍的國民黨主席，從這個角度思考，顯見9月28日那場立法院藍綠大戰，並非民進黨真心想讓蘇貞昌好好上台質詢，而急著排除國民黨的杯葛，而是順勢而為，營造出朱的路線就是激烈戰鬥的在野黨形象。