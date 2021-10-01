印尼《雅加達郵報》及其網站於9月30日分別刊發中國駐東協大使鄧錫軍署名文章《美英澳三邊安全夥伴關係：戳破謊言看事實》。

文章中提到，9月15日，美英澳三國領導人發表聯合聲明，宣佈建立三邊安全夥伴關係（AUKUS），美英將支持澳洲打造核潛艇艦隊，在18個月內制訂一項最優實施方案。澳洲表示將在阿德萊德地區與美英共同建造至少8艘核潛艇。

文章稱，此事對地區國家而言非同小可，不能也無法置身事外。雖然當事方四處解釋，但難以掩蓋其謊言與戰略算計背後的事實與真相。

中國駐東協大使鄧錫軍稱，美英澳口口聲聲維護以規則為基礎的國際秩序，但事實上他們是最大的規則破壞者。在缺乏有效核查情況下，美英轉讓給澳洲數量不小的高濃鈾，將給國際核裁軍和核不擴散的努力捅開一個大窟窿，造成嚴重核擴散風險。

鄧錫軍還稱，美國一再宣稱不讓中美「激烈競爭」變成「新冷戰」，但這同樣是虛偽的謊言，與其實際所作所為南轅北轍。

鄧錫軍強調，美國把「東協中心」地位始終掛在嘴邊，但在美國利益面前，「東協中心」毫無地位。英國和澳洲亦是如此。