TOYOTA、LEXUS和HINO總代理和泰汽車（2207）長年耕耘企業社會責任（Corporate Social Responsibility CSR），已連續七年榮獲「天下永續公民獎」；今年以大型企業組第十名的表現，獲得汽車業第一，於四大構面：「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」再次獲獎。

和泰汽車表示，近年來持續精進公司治理，透過成立企業社會責任委員會，強化公司在環境保護、社會公益及公司治理等面向之作為及成效，更將集團子公司納入委員會，期望能在集團眾人齊力之下更加發揮效益、擴大CSR推動範疇。連續獲得TCSA「台灣企業永續獎」、「社會共融獎」、CRIF中華徵信所「唯一連續30年經營績效五百強企業」、「連續30年營收百大企業」、公司治理評鑑上市公司排名前5％，持續在創造本業獲利之餘，精進公司治理文化，以維護各利害關係人權益，創造股東價值極大化。

「有滿意的員工、才有滿意的顧客」。和泰汽車發起企業ES（Employee Satisfaction）幸福職場運動，透過同業第一的薪資福利（2020年非主管職員工平均年薪233萬元）、友善職場環境、完整的健康照護、及多元的員工溝通管道提升員工滿意度；更堅持以人為本 ，打造「全方位人才」發展政策擴展至集團子公司及經銷商，打造和泰集團think Amazing專業全方位人才。

和泰汽車指出，身為汽車產業龍頭，在社會參與上從核心本業出發；不但每年運用HINO大型車，打造捐血車捐贈，為台灣捐贈數量最多的企業，更連續10年，捐贈全台國中小導護志工裝備近10萬套、舉辦多種車主交通安全活動，創造安全的交通環境。近年來和泰集團積極發展（MaaS Mobility as a Service），推出yoxi、iRent等友善多元移動服務，並響應政府永續交通計畫，提供民眾便利、永續美好的移動生活「Mobility for all」。

和泰以「青年培力全方位打造計畫」協助台灣青年有更好的發展，透過公益夢想家、LEXUS MY FILM等活動形塑多元年輕人才；集團各公司更利用本業資源，發展職人培育，強化台灣技職教育；同時開啟菁英研習營、實習生及校園大使等計畫，讓學生提早累積職場實力。和泰集團致力於全方位的青年培力，期許年輕世代能夠創造屬於他們及台灣更美好的未來。

疫情期間，和泰集團率先各汽車品牌捐贈雙北2400萬元，支持第一線防疫醫護人員、防疫物資需求，除此之外，集團各公司也利用本業資源，齊心參與抗疫，例如協助裝設防疫計程車車內隔離簾、捐贈桃園市政府及各大醫療院所空氣清淨機、提供yoxi車隊防疫救急補助等。

日本豐田提出2050年達成「豐田環境六大挑戰」，以CO2零排放（新車、車輛生命週期、廠區）為終極目標。和泰汽車展現積極態度，攜手全台八家經銷商一同推動各項環境管理業務，除了提供消費者友善環境的產品，更於全台61處建置太陽能案場，推動節能減碳；發起玩具愛分享、環境月與在地共好；多年來以一車一樹及淨灘減塑守護環境。達成連續四年豐田母公司EAS（Environment Assessment System）環保評鑑NO.1，並成為汽車業中的環保品牌。

和泰表示，在全球快速演化及大環境的變遷下，未來和泰汽車將與集團子公司，持續以突破性的創新思維，致力帶給台灣這片土地更美好的生活、更永續的未來。