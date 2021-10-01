新北市雙溪區43歲李姓男子懷疑前妻與郭男曖昧，多次騷擾郭男及其家人，恐嚇「若不道歉就對你們家放火燒房子」，9月3日凌晨，李男買汽油到郭男父親的農舍縱火洩憤，雖未有人員傷亡但導致農舍內2犬死亡，依違反動保法、公共安全等罪嫌移送基隆地檢署偵辦，動保處痛批，因個人情緒問題造成2隻狗喪失寶貴生命，惡劣行徑令人髮指，籲檢方應加重刑責，杜絕虐待動物情事再發生。

動保處表示，李男蓄意縱火害死2隻狗寶貴生命，已違反動保法，任何人不得宰殺或故意傷害動物，如導致肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰金。另李男與前妻有小孩，動保處亦將男子個資提供社會局進行高風險家庭關懷，強化社會安全網。

動保處提醒，如有糾紛應以溝通協商方式或尋求他人協助解決，李男因為氣憤縱火，除造成他人財產損失需負賠償責任外，造成2隻狗死亡，應付出刑事責任，對小孩而言此行為更是不良示範。動保處也會與警方、社會局合作，對虐待動物行為絕不寬貸。