國民黨立委鄭麗文。（報系資料照）

屏東縣高樹鄉挖眼案震驚社會，國民黨立委鄭麗文表示，從上次生魚片刀背刺事件到這次的屏東超商挖眼事件，甚至小燈泡事件都令人震驚，但台灣的司法一再改革，卻越是縱容，說好的補起社會安全漏洞網，蔡政府是不是都補在網路上了？她指出，現行收治精神疾患者的兩個法律途徑都有漏洞，當務之急應儘速成立「司法精神病院」。

「有問題的就是司法改革！執政黨不要裝睡！」鄭麗文說，司法精神病院更不能等，法務部長蔡清祥只說，法務部捍衛福部都在積極籌設中，但刑後強制治療已經過了15年，這期間主觀機關完全沒有能力，在一個不同於監所之外的環境，找到一個獨立的處所或醫療處所，來安置犯後又有必要強制治療的一群人。

鄭麗文指出，因此大法官會議解釋，押了3年的期限要解決這問題，若不押期限，再給10年問題還是沒辦法解決，若不加快處理，刑中不能處理，更不用說刑後安置，若蔡政府再裝睡，社會安全漏洞永遠補不起來。

鄭麗文表示，現行收治精神疾患者的兩個法律途徑都有漏洞，其一是醫療端可依照《精神衛生法》，認為患者已脫離現實感並出現傷人自傷可能性，可裁定強制住院，最長不得超過60天。

她接著說，另一種則是有犯罪事實，但是犯案當下經由精神鑑定認定為因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，由法院來認定患者回歸社會是否有再犯之虞，裁定「監護處分」，最長可收治5年。

鄭麗文說，希望這些患者能獲得更完善的治療，讓社會安全網接住所有人，因此針對中華民國刑法第87條條文「強制監護」已提出修正草案。她批評，蔡政府執政5年多了，司法獲得人民信任了嗎？