高雄、台南9月買賣移轉棟數出爐，這2個南台灣直轄市表現亮麗，雙雙再飆高，高雄9月總移轉棟數為3677棟，月增40.7％，年增為4.9％，創下高雄歷年最佳的9月表現，而觀察高雄今年前三季總移轉棟數累計已達31302棟創下新高，是2016年房地合一上路後，同期首度突破3萬棟大關，且距離去年全年總棟數38270棟僅差距不到7千棟，以高雄每月平均3千棟的交易實力，今年全年總移轉棟數可望超車去年。

台南9月表現與高雄同樣創下多項新紀錄，9月總移轉總棟數為2221棟，月增18.5％，年增4.2％，同樣創下台南史上表現最佳的9月，同時，第三季以6640棟，締造出縣市合併後，最佳的第三季表現，此外，累計台南今年前三季總棟數已達20088棟，是歷年來同期首度突破2萬大關，且僅差不到3千棟，就能突破去年全年度的23044棟，預估今年台南全年移轉棟數，同樣有機會翻山越嶺。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐1日表示，疫苗施打普及率越來越高，疫情趨緩商機復甦，民眾購屋信心回溫，遞延買氣也陸續出籠，這也讓三級警戒時房市表現依舊亮眼的南台灣，旺上加旺，而迎接第四季傳統旺季，南台灣疫情持續穩定、縣市建設利多，加上南科、台積電擬設廠等題材持續推促下，未來買氣續航力仍相當十足。

東森房屋研究中心副理謝欣亞指出，高雄自6月開始呈現的衰退狀況，也在9月回穩，9月以3677棟為近10年同期最佳紀錄，根據數據顯示，8月重衰的楠梓區已緩步回升至372棟，雖與去年同期的419棟相比，還是年減11.2％，主要飆升地區為三民區與前金區、左營區，三民區以754棟拿下高雄交易量第一，月增來到79.5％，年增也有39.9％，左營區則以260棟，創下月增132.1％、年增217.1％的成績，前金區則以411棟持續回升，月增45.2％，年增18.8％。

她說，上半年一路長紅的台南市，在8月遭受重挫，觀察台南各區移轉，8月主要衰退區永康區，在9月並沒有回穩，而安南區雖以304棟拿下台南第一，但月增與年增都呈現雙減，主要成長地區在仁德區與中西區，仁德區以246棟，月增347.3％、拿下台南市年增第一。

台灣房屋美麗島中正加盟店店東劉坤旺說，前金區是高雄9月的大黑馬，歷年單月房市移轉量鮮少破百棟的前金區，今年9月移轉量，一舉翻近5倍成長，以411棟締造區域史上最高紀錄，表現驚人。

劉坤旺表示，前金區是高雄主要行政機關特區，鄰近熱鬧的五福商圈、擁有愛河景觀生活圈及捷運橘線繞行，生活機能佳，但因發展早、多高屋齡中古住宅，房市交易量不高，近期受高雄舊市議會聯開案開發及永碩投資買下華園大飯店等投資案帶動，讓區域房地開始備受投資人青睞。

他說，包括城揚、京城、國泰等知名建商，陸續推出新大樓建案，房價已有3字頭實力，除了新案交屋潮助攻，前金區不少中古華廈大樓仍有1字頭可尋，看好未來漲聲，也吸引不少投資族趁低檔進場卡位。