歐股周四收於持平；旅遊休閒股的下滑，限制了礦業股的上漲。同時，由於擔心全球經濟放緩和通膨上升，歐股在九月跌逾3%。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.22點或0.05%，為454.81點。礦業股上漲2.0%，旅遊休閒股漲2.2%。

在連七個月上漲之後，泛歐股市基準指數在九月下滑了3.4%；政府債券殖利率的上升，讓投資人抽走對高成長的科技股投資，轉向經濟敏感的銀行股和能源股。

BCA分析師表示，近期市場的走向顯示，輪動正進行中，從以商品導向轉向以服務導向的產業和資產。預計未來12至18個月，利率的上升不會對實體經濟造成破壞性影響，建議投資人對股市保持適度的配置。

儘管歐洲經濟的穩定性，但是九月出現越來越多的風險，包括美聯準會趨鷹派立場、供應鏈的限制、以及房地產開發商中國恆大集團的財務困境，此皆壓低了市場買氣。

以防禦性股票為主的瑞士股市為九月跌幅最大的股市；而以銀行業為主的西班牙和英國股市，仍然保持強勁。

瑞典的H&M下跌3.4%；該時尚零售商表示，九月的供應鏈干擾影響了銷售。

包括約翰走路等品牌的烈酒商Diageo跌1.2%。該公司表示，隨著人們趨近於選擇高級品牌，公司營業利益將有所提升。

瑞典雲端通訊服務商Sinch漲3.1%。該公司同意以19億美元的價格，買下基於雲端技術的電子郵件傳輸平台Pathwire。