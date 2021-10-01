引發國內政治動盪的「3＋11」政策，行政院長雖已在立院提出2次專案報告，但根據由行政院秘書長李孟諺擔任召集人的調查小組所做報告披露指出，陳時中是在4月13日與指揮中心任務編組會議，「當場裁示」回到去年3＋11模式，此次討論未製書面紀錄，理由是「此屬指揮官之決策模式之一」。對於3＋11是否疏失，調查結論明確指出，「形成3＋11【加強版】決策考量之依據及其理由，尚屬妥適。」

蘇貞昌已兩度前往立院針對3＋11政策進行專案報告，根據蘇的書面報告內容，並未對疫情指揮中心指揮官陳時中的決策及適法性做出明確定論。

根據行政院送入立法院院會的「國籍航空公司機組員3＋11決策過程調查報告」指出，政院為釐清3＋11政策，由政院秘書長李孟諺擔任調查小組召集人，成員除政委林萬億、吳澤成、羅秉成，還包括法務部次長陳明堂、經濟部次長陳正祺等人，分別於8月25、9月8日及9月14日召開3次調查小組會議。

報告指出，由於「5＋9」管理模式已執行約1個月，加上機師工會提出檢討改善訴求，指揮中心遂於4月13日由疫情監測組、邊境檢疫組、社區防疫組、醫療應變組等任務組及專家，共同向指揮官進行面報，陳時中決定再次調整管控機制，「當場裁示」可回到去年3＋11模式，但要在檢疫期滿第3天PCR採陰，此即「3＋11【加強版】」模式)。

對於外界質疑的「沒有會議記錄」，該報告指出，4月13日面報、裁示未製作成書面紀錄，「此屬指揮官之決策模式之一」。

報告強調，依指揮中心組織架構指揮中心決策模式並非合議制，而是由指揮官聽取、參酌各任務組、專家學者、相關部會建議及疫情相關資訊後即可執行決策，較類似「首長制」，並非每次決策都須有正式會議或製作書面紀錄始能執行。

報告舉例強調，陳時中在今年1月13日宣布曾有南非或史瓦帝尼旅遊史旅客，入境後一律入住集中檢疫所；或5月3日宣布曾有印度旅遊史旅客，只限本國籍與持我國居留證之非本國籍人士入境，兩項政策決定及討論過程也未製作書面紀錄，但並不影響決策有效性及適法性。

因此，該報告提出的調查結論明確指出，3＋11是在兼顧飛航安全與機組員身心健康等多面向考量後做成決定，「其形成「3＋11【加強版】」決策考量之依據及其理由，尚屬妥適。」